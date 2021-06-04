100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde koronavirüs salgını tedbirleri alınarak, 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada milli okçu Mete Gazoz, Polonyalı rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Mete, bu sonuçla olimpiyat kotası elde etti.

Karşılaşmanın ardından Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'e sarılan Mete Gazoz, olimpiyat kotası elde ettiği için gururlu olduğunu söyledi.

Mete, olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini dile getirdi. Göktuğ Ergin de iki sporcuyla olimpiyatlara katılacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

İşte "O AN"



Mete Gazoz Tokyo'da!



Milli sporcumuz Mete Gazoz, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Polonyalı Sierakowski’yi yenerek yarı finale yükseldi ve #Tokyo2020 Olimpiyat Oyunları’na kota kazandı. pic.twitter.com/wAyEMR5krQ — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) June 4, 2021

Yasemin Ecem Anagöz gümüş madalya aldı

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda olimpiyat kotası alan Yasemin Ecem Anagöz, finalde Fransız rakibi Lisa Barbelin'e mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu, resmi sitesinden "Kotanın ismi belli olduğu" başlığıyla yaptığı açıklamada, "2020 Tokyo Olimpiyatları için kota kazanan sporcumuz Yasemin Ecem Anagöz. Emeği geçen tüm teknik ekibi ve sporcularımızı tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verdi.