Real Madrid, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmeye hazırlanıyor. Zinedine Zidane'nın istifası sonrası takımın başına eski hocası Carlo Ancelotti'yi getiren Madrid, özellikle forvet hattını güçlendirmek istiyor.

Eflatun-beyazlılar, geçen sezon çok iyi bir performans ortaya koyan Karim Benzema'yı genç bir oyuncu ile takviye etmenin hesaplarını yapıyor.

Madrid ekibinin hedefindeki ilk isim ise Paris Saint Germain'in (PSG) genç yıldızı Kylian Mbappe. Real Madrid, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan 22 yaşındaki oyuncu için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.

Fransız yıldız ile Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) sonrası imza atmak isteyen eflatun-beyazlıların bu transferdeki en büyük rakibi olarak, Barcelona ile Manchester City öne çıkıyor.

Paris temsilcisi ile bir yıllık sözleşmesi kalan 22 yaşındaki oyuncu, takımının yeni sözleşme teklifine ise henüz olumlu yanıt vermedi.

Kylian Mbappe geçtiğimiz sezon çıktığı 46 maçta, 42 gol, 11 asistlik performans sergiledi.