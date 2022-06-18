Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya ile ülkemizi gururlandıran Para Yüzme Milli Takımı'mızı kutluyorum.

Türk bayrağını gururla temsil eden Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Koral Berkin Kutlu, Emine Avcu, Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ kardeşlerimi gösterdikleri mücadeleden ötürü tebrik ediyor, başarıda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."