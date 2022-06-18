Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 22:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray Okan Buruk ile anlaştı
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Domenec Torrent ile yollar ayrıldıktan sonra resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Galatasaray'ın hafta başında İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile görüşülüp yolları ayıracağı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı ekibin, bu ayrılık sonrası Okan Buruk'u açıklaması bekleniyor. 48 yaşındaki Buruk'la 2 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydediliyor.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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