Uçurtma Tepesi sahil kısmında gerçekleştirilen etkinlikte flyboard, su jeti, kano, survivor parkuru, plaj voleybolu ve futbolu ile çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Etkinlikte milli dalışçı Şahika Ercümen de bir söyleşi gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Ercümen, program sonunda yaptığı açıklamada, düzenlenen bu etkinliklerle daha çok insanın spora kazandırılabileceğini düşündüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Ercümen, salgın döneminde spora ara vermeleri gerektiğini anımsattı.

"O dinlenme aslında bana çok iyi geldi. Hem fiziksel hem de mental olarak en güçlü dönemlerimi yaşıyorum. Bizim sporumuz biraz tecrübeyle, biraz yaş ilerledikçe daha da kuvvetli yapabileceğiniz bir spor. Dolayısıyla şu an ben en iyi derecelerimi yapmaya başladım. Bu sene birkaç kategoride rekoru kırabileceğime inanıyorum ve çalışmalarımız o yönde. Ülkemize birkaç farklı kategoride yeni rekorları da kazandırmayı şu an hedefliyoruz. Serbest dalışta pek çok kategori var; paletli, paletsiz, değişken ağırlık gibi. Ben açıkçası bu sene hepsinde dünya rekorları seviyesinde dalışlar yapacağıma inanıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Festival, yarın düzenlenecek etkinliklerle son bulacak.