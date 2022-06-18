Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 20:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Naomi Osaka Wimbledon'dan çekildi
[Fotoğraf: AA]
Japon tenisçi Naomi Osaka, sol aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da mücadele edemeyecek.
Eski dünya bir numarası Osaka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çim kortta çekilen bir fotoğrafına yer verdi.
"Aşil tendonum henüz iyileşmedi. Gelecek sefer görüşmek üzere."
Geçen yıl depresyonda olduğu gerekçesiyle Fransa Açık ikinci tur maçı öncesi turnuvadan çekilen Osaka, sonrasında nadiren kortlara çıkmıştı.
İkişer Avustralya Açık ve ABD Açık olmak üzere tek kadınlarda 4 grand slam şampiyonluğu bulunan 24 yaşındaki tenisçi, geçen yıl da Wimbledon'a katılamamıştı.
Dünya sıralamasında 43. basamağa kadar gerileyen Osaka, bu sezon katıldığı ilk iki grand slam turnuvasında Avustralya Açık'a üçüncü tur, Fransa Açık'a ise ilk turda veda etmişti.
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