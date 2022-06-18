Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla gerçekleştirilen Konya Atletizm Pisti'nin açılış töreninde, kentte düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nın 5'incisine sayılı günler kaldığını söyledi.

Kasapoğlu, bundan sonraki süreçte, oyunları en güzel şekilde gerçekleştirip daha yoğun, daha heyecanlı ve daha güçlü iş birlikleriyle bu anlamlı çalışmayı nihayete erdireceklerini ifade etti.

"Konya bereketli ovaları, toprakları ile bugüne kadar nasıl dillere destan bir şehir olduysa bundan böyle sporda da bir marka şehir olarak anılacak."

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, Bakanlık olarak Konya'nın gün geçtikçe artan gücünü, ilerleyişini gençlik ve spor çalışmalarıyla artırmaya devam ettiklerini belirtti.

Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Konya'da da prestijli tesislerden birini daha spor camiası ve vatandaşlarla buluşturmak için bir arada olduklarını vurguladı.

"Bu yatırımlar, milletin efendisi değil, hizmetkarı olmak üzere yola revan olmuş bir gönül insanının liderliğinde gerçekleşen, Türkiye'nin spor devriminin en güzel yansımasıdır. Spor devrimi diyoruz ama bunu içi boş bir tabir olarak kullanmıyoruz. Bu iddiamızı başarılarla, madalyalarla da destekliyoruz. Son altı ayda, ocaktan hazirana kadar göğsünde ay-yıldızlı formayı taşıyan sporcularımız, uluslararası alanda 34 farklı branşta 569 altın, 644 gümüş ve 866 bronz olmak üzere toplam 2 bin 79 madalya kazandı. Bu bir rekor, bu bir gurur tablosu. Burada inanç var, emek var, alın teri var, sistemli çalışma var. Sporda sürdürülebilir başarı için tüm detayların hassasiyetle ilmek ilmek dokunduğu bir yapı var. Yeteneği tespit, yeteneği yönlendirme, yeteneğin doğru tesisleşmeyle, antrenman bilimleriyle gelişiminin sağlanması var."

[Fotoğraf: AA]

Oyunlara 56 ülkeden 11 bin 932 başvuru gerçekleşti

Kasapoğlu, kentteki devasa spor vadisinin, Konyalı vatandaşların şahitliğinde somut bir şekilde yükseldiğini anlattı.

Kasapoğlu, Konya'nın, bisiklet için ayrı bir önemi olduğuna işaret etti.

"Konya, en çok bisiklet sporcusu kazandıran şehir. Konya halkı bu anlamda veledromla başarıyı taçlandırmış olacak. Bu güçlü altyapı, kapasite ve modern imkanlar, bizi uluslararası organizasyonlarda pek çok kez tecrübeli bir ev sahibi noktasına taşıdı. Bunlardan biri olan 5'inci İslami Dayanışma Oyunları, 9-18 Ağustos'ta Konya'da gerçekleşecek. Hem Konya'nın hem Türkiye'nin ev sahipliğine bir kez daha bütün dünyayı şahit kılacağız."

Kasapoğlu, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) ve İslam İşbirliği Teşkilatına üye 56 ülkeden 11 bin 932 başvuru gerçekleştirildiğini, bunun rekor olduğunu aktardı.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'ye bu oyunlar çok ama çok yakışacak"

Kasapoğlu, bu oyunlarla Konya'dan İslam dünyasına ve bütün insanlığa birlik ve kardeşlik çağrısı da yapacaklarını dile getirdi.

"Bu çağrıyı inanıyorum ki bütün dünya işitecek. Davetlilerimiz, Konya'dan ve ülkemizden ayrılırken yanında bu topraklara ve insanlara dair güzel hatıralar götürecek. Gittiği her yere iyilik, merhamet ve umut götüren bir milletin ülkesine, Türkiye'ye bu oyunlar çok ama çok yakışacak. Ulaşım, sağlık, güvenlik, spor organizasyonları, medya, iletişim ve dış ilişkiler çalışmalarını yürütmek için 14 ayrı koordinatörlük kurduk. Tesislerimizin hemen hemen tamamı oyunlara hazır durumda. Bugün hizmete alacağımız tesisimiz, yaklaşık 65 bin metrekare alan içerisinde yer alıyor. Bir atletizm pisti ve ısınma sahası, iki futbol sahası ve tribünlerinden oluşuyor. Şems-i Tebrizi yurdumuz, Oyunlar Köyü olarak hizmet verecek. Öğrencilerimize gururla ev sahipliği yapan yurdumuz, dünyanın dört bir yanından sporcuları ağırlamak için hazır. Oyunlar, 19 spor, bir geleneksel gösteri ve 4 de paralimpik olmak üzere 24 ayrı branşta düzenlenecek. Az önce de ifade ettiğim gibi bilhassa bisiklet branşında Konya'dan beklentimiz büyük. Gönlümüz zaten daima Konya'daydı, artık bir ayağımız da Konya'da olacak."

Programda Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da konuşma yaparak Konya Atletizm Pisti'nin kent ve ülke sporu için hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve protokol üyelerince açılış kurdelesi kesildi.

Bakan Kasapoğlu, açılış töreninin ardından atletizm pistini gezdi, yetkililerden bilgi aldı.