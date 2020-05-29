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Bakan Kasapoğlu'ndan Nihat Özdemir'e "geçmiş olsun" telefonu
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle ameliyat geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile telefonda görüştü.
Nihat Özdemir’den sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat ÖzdemirSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 18:20
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