Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe Kenan Karaman'ı takibe aldı
[Fotoğraf: TRT SPOR]
Fenerbahçe yeni sezon için güçlü bir kadro kurmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Fortuna Düsseldorflu Kenan Karaman'ı listesine aldı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ı yakın takibe aldı. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon kanat ve forvet rotasyonunda milli futbolcuyu kullanmayı düşünüyor.
Fenerbahçe, ligler sona erdiğinde Kenan Karaman için girişimde bulunacak. Bundesliga'da iyi bir sezon geçiren 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde özel bir madde var.
27 puanla 16. sırada bulunan Fortuna Düsseldorf küme düşerse; Kenan Karaman 2 milyon euro başka bir takıma transfer olabilir.
Zatürre hastalığına yakalanan Kenan, uzun süre formasından uzak kalmıştı.
Bu sezon 14 lig maçında görev yapan milli futbolcu, son 5 karşılaşmada attığı 5 golle takımına önemli katkı sağladı.
Etiketler: Fenerbahçe Kenan KaramanSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 18:06
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