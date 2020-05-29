Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ı yakın takibe aldı. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon kanat ve forvet rotasyonunda milli futbolcuyu kullanmayı düşünüyor.

Fenerbahçe, ligler sona erdiğinde Kenan Karaman için girişimde bulunacak. Bundesliga'da iyi bir sezon geçiren 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde özel bir madde var.

27 puanla 16. sırada bulunan Fortuna Düsseldorf küme düşerse; Kenan Karaman 2 milyon euro başka bir takıma transfer olabilir.

Zatürre hastalığına yakalanan Kenan, uzun süre formasından uzak kalmıştı.

Bu sezon 14 lig maçında görev yapan milli futbolcu, son 5 karşılaşmada attığı 5 golle takımına önemli katkı sağladı.