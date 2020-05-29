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Nihat Özdemir sol omzundan ameliyat edildi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in, sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle planlı bir operasyon geçirdiği bildirildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Özdemir'in bugün ameliyat edildiği belirtilerek, "Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlık durumu iyi olan Başkan Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı günler dileriz." denildi.
Trabzonspor'dan Nihat Özdemir için geçmiş olsun mesajı
Trabzonspor Kulübü, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
"Sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle ameliyat olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."
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