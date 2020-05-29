TFF'den yapılan açıklamada, Özdemir'in bugün ameliyat edildiği belirtilerek, "Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlık durumu iyi olan Başkan Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı günler dileriz." denildi.

Trabzonspor'dan Nihat Özdemir için geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor Kulübü, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

"Sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle ameliyat olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."