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İngiltere Federasyon Kupası'nın tarihi belli oldu
Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından bu yana durdurulan İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nın, 27 Haziran'da başlaması hedefleniyor.
FA, çeyrek final maçları 21-22 Mart tarihlerinde oynanması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen turnuvanın devamına ilişkin hazırlanan taslak takvimi paylaştı.
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, gereken sağlık koşullarının sağlanması durumunda çeyrek finaller 27-28 Haziran, yarı finaller 11-12 Temmuz, final karşılaşması ise 1 Ağustos'ta oynanacak.
Kupadaki çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Leicester City-Chelsea
Newcastle United-Manchester City
Sheffield United-Arsenal
Norwich City-Manchester United
Etiketler: koronavirüs salgını İngiltere Federasyon KupasıSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 14:57
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