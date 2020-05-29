Haber Giriş: Kaynak: AA
MotoGP'nin 2 ayağı daha iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Büyük Britanya ve Avustralya ayakları, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de, Katar, Almanya, Hollanda ve Finlandiya'dan sonra Büyük Britanya ve Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı etaplar da Covid-19 kurbanı oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde ve 25 Ekim'de Avustralya'nın Phillip Adası'nda düzenlenmesi planlanan yarışların iptal edildiği belirtildi.
Şampiyonanın Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2), Fransa ve İtalya'daki yarışları ise salgın yüzünden ertelenmişti.
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