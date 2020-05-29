Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de, Katar, Almanya, Hollanda ve Finlandiya'dan sonra Büyük Britanya ve Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı etaplar da Covid-19 kurbanı oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde ve 25 Ekim'de Avustralya'nın Phillip Adası'nda düzenlenmesi planlanan yarışların iptal edildiği belirtildi.

Şampiyonanın Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2), Fransa ve İtalya'daki yarışları ise salgın yüzünden ertelenmişti.