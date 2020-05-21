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Bakan Kasapoğlu'ndan Kuveyt'ten getirilen vatandaşlara hediye
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek Tokat'ta karantinada tutulan vatandaşlara, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından satranç seti ve spor malzemeleri gönderildi.
Kuveyt'ten getirilen 291 Türk vatandaşının Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gülsüm Ana Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği satranç seti ve spor malzemelerini vatandaşlara teslim etti.
Vatandaşlara ayrıca Vali Ozan Balcı'nın gönderdiği Tokat'ın yöresel sofra bezi de hediye edildi.
Etiketler: koronavirüs salgını Kuveyt'ten getirilen vatandaşlar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem KasapoğluSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 19:30
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