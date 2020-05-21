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Alanyasporlu Cisse'nin koronavirüs testiyle imtihanı
[Fotoğraf: AA]
Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Papiss Cisse'nin koronavirüs testleri sırasındaki komik anları sosyal medyaya yansıdı.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekip ve futbolculara 7 Mayıs'ta yapılan Covid-19 testleri sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Senegalli futbolcu Cisse, sağlık ekibi tarafından yapılan koronavirüs testi sırasında zor anlar yaşadı. Cisse'nin yaşadığı bu anların yer aldığı cep telefonu görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
34 yaşındaki futbolcunun komik anları izleyenleri güldürdü.
Etiketler: Aytemiz Alanyaspor Papiss Cisse'nin koronavirüs testi Cisse'nin zor anları koronavirüs testiSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 20:14
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