Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekip ve futbolculara 7 Mayıs'ta yapılan Covid-19 testleri sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Senegalli futbolcu Cisse, sağlık ekibi tarafından yapılan koronavirüs testi sırasında zor anlar yaşadı. Cisse'nin yaşadığı bu anların yer aldığı cep telefonu görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

34 yaşındaki futbolcunun komik anları izleyenleri güldürdü.