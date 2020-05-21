Türkiye’yi Fransa’da başarıyla temsil eden Mehmet Zeki Çelik, Asist Analiz’de genel yayın yönetmeni Arda Ün’ün sorularını yanıtladı.

Zeki Çelik, canlı yayın sırasında İtalya Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen Merih Demiral’ın yayına katılması üstüne Merih ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Böyle canlı yayınlarda Merih’le şakalaşıyoruz. O bana, ben ona şakalar yapıyoruz. Yüz yüze gelince Ronaldo şakaları da yapar Merih. (Gülerek)"

"Ailemi 5 aydır görmüyorum"

Genç savunmacı, koronavirüs sürecini Gaziantep’te geçirdiğini belirtti.

"Gaziantep’teydim, biraz sıkıldım orada ancak İstanbul’a gidince biraz rahatladım. Şimdi de ailemin yanındayım, 5 aydır görmüyordum onları. Mutlu oldum, anne yemekleri yedim."

"Yüksek yerlerde oynama hedefim vardı"

Zeki, küçüklüğünden beri büyük takımlarda oynama hedefi olduğunu anlattı.

"Benim her zaman aklımda yüksek yerlerde oynamak hedefi vardı. Küçükken A takımla idmanlara çıkarken de arkadaşlarıma söylerdim; ben burada oynayacağım, diye. Hatta benimle dalga geçenler olurdu. O kişi şu anda yüksek yerlerde oynuyor. Şimdi ikimiz de iyi yerlerde oynuyoruz."

Mehmet Zeki Çelik, 1. Lig'den direkt olarak Lille’ye transfer olmasının kendisini korkutup korkutmadığıyla ilgili gelen soruya şu cevabı verdi:

"İlk röportajlarımda çok yanlış şeyler söylediğimi fark ediyordum. Ama röportajlar devam ettikçe bunu atlattım."

"Bire bir görüştüğüm bir Türk kulübü olmadı"

Zeki, Lille’ye transfer olduğu dönemde Türkiye’den herhangi bir takımla bire bir görüşmediğini dile getirdi.

"Bire bir görüştüğüm bir kulüp olmadı. Sadece kulaktan dolma teklifler vardı ama hiçbir zaman ciddiyete binmedi. Sadece Lille çok istiyordu. O zamanlar kulüple konuşurken bana Lille’i söylemiyorlardı; bekle, diyorlardı. Ben Türk takımlarından birisi olacak zannediyordum. Lille’yi duyunca çok şaşırdım. Bu kadar istekli olmalarını beklemiyordum. En ciddi teklif onlardan geldi; ben de oraya gittim."

"Bu işin özü çalışmak"

Mehmet Zeki Çelik, çok çalışarak başarılı olduğunu söyledi.

"Altyapıdan beri her zaman çok çalışmaya özen gösterdim. Futbolcu olmayı istediğimden beri hep gece 22.00-23.00 civarında uyurdum. Beslenmeme çok dikkat ederdim. Bu işin özü çalışmak, ben böyle yaparak başarılı oldum. Futbolcu olmak istiyorsan diğer hayattan kendini biraz daha soyutlaman lazım. Daha çok uykuna, yemeğine ve çalışmana dikkat etmek gerekiyor."

"Bana orada 'Güçlü Türk' diyorlar"

Milli futbolcu, Türkiye’den dönüşünde baklava götürdüğünü ve takımın yıldız isimlerinden Loic Remy’nin baklavayı çok beğendiğini söyledi.

"En çok kebap soruyorlar. Ben de onlara diyorum, Türkiye’deki kebap başka… Bir gün gelin yedireyim, diyorum. Baklava götürmüştüm bir gün; Loic Remy çok beğenmişti. Çok güçlü olarak biliyorlar bizi… Bana da orada ‘Güçlü Türk’ diyorlar ve hiç pes etmediğimiz iyi biliyorlar."

"Hocayı mimiklerinden anlıyordum"

Mehmet Zeki, ilk gittiği zamanlarda teknik direktörünü mimiklerinden anladığını belirtti.

"Hocadan ne almam gerekiyorsa onu aldım. Dil bilmiyorsan, hocayı anlamıyorsam onu pürdikkat dinlemeliyim ki takımda oynarım, diye düşündüm. Ben de öğrenmeyi seven birisiyim zaten. Hocada iyi bir izlenim bıraktım."

"İlk 1,5 ay zorlandım"

"Biraz zorlandım. A Milli Takım’a gitmiştim, oradaki seviyeyi görüp Lille’ye gittikten sonra 1, 1.5 ay zorlandım. Daha sonra dil ve fiziksel sıkıntılarımı atlatıp ardından çabucak adapte oldum."

"Dünyadaki en iyi sağ bekleri takip ediyorum"

Mehmet Zeki Çelik, kendisini geliştirmek için dünyanın en iyi sağ beklerini sürekli takip ettiğini söyledi.

"Kendimi geliştirmek için her zaman maç izlemeye özen gösteriyorum, hem kendi maçlarım hem de bölgemde oynayan oyuncuların maçları. Dünyadaki en iyi sağ bekleri takip ediyorum. Her zaman antrenmanda oyun bilgisi olarak kendimi geliştirmeye çalıştırıyorum."

"Biliyorum ki Türkiye'yi temsil ediyorum"

Nasıl motive olduğu konusunda gelen bir soruya da cevap veren Mehmet Zeki Çelik, “Her zaman başarılı olmak istiyorum. Biliyorum ki Türkiye’yi temsil ediyorum, arkamda ailem de var. Onlar için en iyi olmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

"Gökhan Gönül'den çok şey öğrendim"

Beşiktaş’ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül’ü örnek aldığını da belirten genç sağ bek, “Ben Gökhan Gönül’ü çok izledim, ondan çok şey öğrendim ve örnek aldım. Ben de onun bayrağını alıp ne kadar götürebilirsem, götürmek isterim” dedi.

"Herkes hücumcu olmak istiyor"

Herkesin hücumcu olmak istediğini, bunun için de savunma oyuncularının biraz daha zor yetiştiğini vurgulayan Mehmet Zeki, şöyle konuştu:

"Bunun sebebini ben de düşünüyorum. Herhalde insanlar bek oynamak istemiyor; bundan olabilir. Herkes hücumcu olmak istiyor."

"Yusuf gelir gelmez takımla çok iyi anlaştı"

Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı’nın transferinin ardından takımla çok iyi anlaştığını anlattı.

"Yusuf zaten çok sempatik birisi… Geldiğinde bütün takımla çok iyi anlaştı; benden daha iyi anlaştı hatta… Bana da çok iyi arkadaş oldu."

"Şenol Güneş milli duyguyu bize aktardı"

Zeki, Şenol Güneş’in genç oyunculara verdiği öneme dikkat çekti.

"Beni A takıma ilk Şenol Hoca aldı zaten… Gençlere verdiği önem ortada; Milli Takım’a geldiğinde de katkısını ortaya koydu. Çok iyi bir başarı yakaladık. Milli duyguyu bize aktardı."

Şenol Güneş’in ardından hangi Türk hoca ile çalışmak isteyeceği sorulan Zeki, şöyle cevap verdi:

"Zor soru… Erol Bulut’u çok övüyorlar. Erol Bulut ile çalışmak olabilirdi. Aynı zamanda Okan hoca da olabilir."

"Mert ağabey (Günok) ile 3 maç yaptık, ikisini ben kazandım"

Zeki, karantina dönemlerinde çok fazla FIFA oynadığını söyledi.

"Ben FIFA oynamayı çok severim. Karantina zamanlarında aşırı oynadım. 45 gün boyunca FIFA oynamışımdır. Lille’yi almıyorum, çünkü orada sürekli kendime pas atıyorum, oynayamıyorum. Mert ağabey (Günok) ile 3 maç yaptık, ikisini ben kazandım."

"Pokemon'u izledim"

Zeki, çok fazla film izleme huyu olmadığını belirtti.

"Film izleme huyum yok. Gaziantep’te kaldığım dönemde Kördüğüm dizisini izledim. Bir de Pokemon’u izledim; İngilizcemi geliştirmek için… Çocukluğuma geri döndüm."

"Abdülkadir, Avrupa'ya açılırsa çok iyi yerlere gelecektir"

Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür’ün iyi yerlere gelebileceğini dile getiren Zeki, "O da Avrupa’ya açılırsa çok iyi yerlere gelecektir." dedi.

"İçimde bir Başakşehir şampiyon olsun hissiyatı var"

"Bir takım söylemek zor. Puanlar çok yakın… Anadolu takımlarını severim… Hep içimde bir Başakşehir şampiyon olsun hissiyatı var. Ligin oynanması taraftarıyım. Hak eden kazansın, hak eden düşsün. Her şey oynayarak belirlenmesi gerekiyor."

"İlk imzayı ailem attı"

Kariyerinde attığı ilk imza sorulan Zeki, “İlk profesyonel imzamı ailem attı. 17 yaşındaydım, onlar attı imzayı” dedi.

"Oyun tarzım İngiltere'ye uygun"

Mehmet Zeki Çelik, son olarak, Premier Lig’e hayranlığını dile getirirken; oyun tarzının İngiltere’ye uygun olduğunu belirtti.