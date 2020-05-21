Haber Giriş: Kaynak: AA
Juventus'ta koronavirüs testleri negatif çıktı
[Fotoğraf: Juventus]
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, futbolculara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın küçük gruplar halinde bireysel antrenmanlara devam ettiği belirtildi.
Futbolculara yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı ve antrenmanların önümüzdeki günlerde büyük gruplar halinde yapılacağı kaydedildi.
İtalya'da takımların antrenmanlara başlamasına izin verilirken, ligin geleceğiyle ilgili kararın 28 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor.
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