Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 23:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Emre Önceler için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü boks takımı sporcularından Emre Önceler için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, genç yaşta vefat eden Emre için taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Beşiktaş Kulübümüzün Boks Takımı sporcularından Emre Önceler'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Emre Önceler'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum."
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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