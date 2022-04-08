Bakan Kasapoğlu, genç yaşta vefat eden Emre için taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş Kulübümüzün Boks Takımı sporcularından Emre Önceler'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Emre Önceler'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum."