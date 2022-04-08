Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijeryalı eski futbolcu Kanu'dan Antalyaspor'a ziyaret
Nijeryalı eski futbolcu Nwankwo Kanu, Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve kırmızı-beyazlı futbolcularla bir araya geldi.
Kanu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Şahin ve kırmızı-beyazlı takıma ziyaret gerçekleştirdi.
Futbolculuk kariyerinde Ajax, Inter, Arsenal forması da giyen Kanu, Şahin ve Antalyasporlu futbolcularla bir süre sohbet etti.
Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, ziyaretin anısına Nwankwo Kanu'ya üzerinde isminin yazılı olduğu Antalyaspor forması verdi.
Etiketler: Antalyaspor Süper Lig
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