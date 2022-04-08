Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.