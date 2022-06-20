Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu’ndan A Milli Erkek Voleybol Takımı'na tebrik
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi'ni ikinci olarak tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Hırvatistan'ın Varazdin kentinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde, Çekya’ya yenilerek ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızı kutluyorum. Finalde mücadele ederek ülkemize heyecan yaşatan milli voleybolcularımızın başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Gelecekte katılacağı organizasyonlarda da güzel sonuçlar elde edeceklerine inandığım A Milli Erkek Voleybol Takımı'mıza başarılar diliyorum."
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