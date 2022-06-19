Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 23:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı finalde Çekya'ya yenildi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya'ya 3-1 yenildi.
Hırvatistan’da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalinde A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Çekya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.
2019 ve 2021'de şampiyon olan A Milli Takım, üst üste üçüncü şampiyonluk şansını kaçırdı.
Etiketler: A Milli Erkek Voleybol Takımı Voleybol
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