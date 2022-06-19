Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 23:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka, Yunus Sonsırma ile yollarını ayırdı
[Fotoğraf: AA]
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da forma giyen Yunus Sonsırma'nın takımdan ayrıldığı duyuruldu.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2019-2020 sezonundan bu yana kadroda yer alan Yunus Emre Sonsırma ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz."
Etiketler: Basketbol
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