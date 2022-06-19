Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 11:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Filenin Efeleri üst üste 3. şampiyonluk için sahaya çıkıyor
[Fotoğraf: AA]
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde bugün Çekya ile karşılaşacak. Son 2 organizasyonda şampiyon olan Filenin Efeleri, üst üste 3. zaferini hedefliyor. Millilerin şampiyonluk maçı TRT SPOR Yıldız'dan yayınlanacak.
Ev sahibi Hırvatistan’ı 3-1 yenerek CEV Avrupa Altın Ligi'nde finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, şampiyonluk için sahaya çıkıyor.
Filenin Efeleri'nin finaldeki rakibi Dörtlü Final'de Ukrayna'yı 3-2 yenen Çekya olacak.
Hırvatistan'ın Varazdin kentindeki Şehir Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye-Çekya finali saat 21:30'da başlayacak. Efeler'in şampiyonluk maçı TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
A Milli Takım, 2019 ve 2021'de şampiyon olduğu organizasyonda üst üste 3. zaferini hedefliyor.
Etiketler: Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı
Son Haberler
- 11:36
- 11:41
- 10:57
- 11:58
- 10:39
Sıradaki Haber
Balkan Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün: Milli sporculardan 13 madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz