Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 02:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli halterciler Meksika'da 23 madalya kazandı
[Fotoğraf: Türkiye Halter Federasyonu]
Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı. Milliler şampiyonada 5 altın, 11 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 23 madalya elde etti.
Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Meksika'nın Leon kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar 81 kiloda mücadele eden Fatma Gül Çevik, koparmada 99, silkmede 120 ve toplamda ise 219 kiloyla 3 gümüş madalya elde etti.
Milli sporculardan Tuana Süren ise silkmede 116, toplamda ise 211 kiloluk derecesiyle 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
Meksika'da 145'i kadın 289 sporcunun katıldığı şampiyonada milli sporcular, 5 altın, 11 gümüş, 7 bronz olmak üzere 23 madalya elde etti.
Etiketler: Halter Milli Sporcular
Son Haberler
- 02:50
- 00:28
- 00:11
- 00:01
- 02:09
Sıradaki Haber
F1 Kanada Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Verstappen'in
Yükleniyor lütfen bekleyiniz