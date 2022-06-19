Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Meksika'nın Leon kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar 81 kiloda mücadele eden Fatma Gül Çevik, koparmada 99, silkmede 120 ve toplamda ise 219 kiloyla 3 gümüş madalya elde etti.

Milli sporculardan Tuana Süren ise silkmede 116, toplamda ise 211 kiloluk derecesiyle 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Meksika'da 145'i kadın 289 sporcunun katıldığı şampiyonada milli sporcular, 5 altın, 11 gümüş, 7 bronz olmak üzere 23 madalya elde etti.