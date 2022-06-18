Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filenin Efeleri finalde
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.
Hırvatistan’da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Milliler yarın finalde Çekya ile karşı karşıya gelecek
Etiketler: Son Dakika A Milli Erkek Voleybol Takımı
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