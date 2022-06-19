Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 01:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçilerden 2 madalya
[Temsili fotoğraf: AA]
Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular 1 gümüş 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 110 kiloda Taha Yakup Temel, finalde karşılaştığı Azerbaycanlı Yusif Dursunov'a 6-0 yenilerek gümüş madalya elde etti.
65 kiloda mindere çıkan Fatih Acar ise Romanyalı rakibi Eduard David Lenard'ı 10-8 yenerek bronz madalya kazandı.
Etiketler: Avrupa Güreş Şampiyonası Milli Sporcular
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