Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 110 kiloda Taha Yakup Temel, finalde karşılaştığı Azerbaycanlı Yusif Dursunov'a 6-0 yenilerek gümüş madalya elde etti.

65 kiloda mindere çıkan Fatih Acar ise Romanyalı rakibi Eduard David Lenard'ı 10-8 yenerek bronz madalya kazandı.