Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'dan milli cimnastikçilere tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 7 disiplinde finale yükselen milli cimnastikçiler Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'ı tebrik etti.
Kasapoğlu, sosyal medya hesabında sporcuların fotoğraflarına yer vererek finaled başarılar diledi.
"Ferhat, İbrahim, Adem, Ahmet... Bu fotoğraftaki gençlerimiz, Tokyo 2020’de cimnastik branşında 7 final hakkı elde etti. Siz hep ilkleri başardınız, yine başaracaksınız."
Ferhat İbrahim Adem Ahmet— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) July 24, 2021
Bu fotoğraftaki gençlerimiz, #Tokyo2020’de cimnastik branşında 7 final hakkı elde etti.
Siz hep ilkleri başardınız, yine başaracaksınız!#AdınıTariheYaz pic.twitter.com/x8IrJ1rlTK
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