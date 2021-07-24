Kasapoğlu, sosyal medya hesabında sporcuların fotoğraflarına yer vererek finaled başarılar diledi.

"Ferhat, İbrahim, Adem, Ahmet... Bu fotoğraftaki gençlerimiz, Tokyo 2020’de cimnastik branşında 7 final hakkı elde etti. Siz hep ilkleri başardınız, yine başaracaksınız."