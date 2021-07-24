İbrahim Çolak halkada, Ferhat Arıcan paralel barda, Ahmet Önder atlama masası ve genel tasnif, Adem Asil ise halka, atlama masası ve genel tasnifte finale yükselme başarısı gösterdi.

İbrahim Çolak 2 Ağustos'ta halka aletinde, final mücadelesi verecek. Ferhat Arıcan ise 3 Ağustos'ta paralel aletinde madalya arayacak.

Ahmet Önder 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında yarışacak.

Adem Asil ise 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında ve halka aletinde yarışacak.