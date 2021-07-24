Makuhari Messe Spor Salonu'nda İsrailli rakibi Abishag Semberg'e son anlarda verdiği puanlarla kaybeden Rukiye, büyük bir üzüntü yaşadı.

Karşılaşmayı salondan takip eden Bakan Kasapoğlu, müsabaka biter bitmez milli sporcunun yanına gitti.

Rukiye'ye destek olan Kasapoğlu, "Kendini hiç üzme. Elinden geleni yaptın. Tüm Türkiye yanında." diyerek milli sporcuya moral verdi.