Ariake Gymnastics Centre'da mücadele eden 4 sporcu 7 disiplinde birden finale çıkarak tarihi bir başarı elde etti.

İbrahim Çolak ve Adem Asil, halka aletinde adlarını finale yazdırdı. Adem Asil ayrıca Ahmet Önder ile atlama masasında final çıkarmayı başardı. Ferhat Arıcan ise paralelde finale çıkma başarısı gösterdi.

Adem Önder ve Adem Asil ayrıca genel tasnifte finale çıkmayı başardı.

2 bronz madalya kaçtı

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, karışık takım kategorisinde Türkiye adına madalya mücadelesi veren sporcular oldu.

Son 16 turunda Rusya Olimpiyat Komitesi'ni mağlup eden Türk sporcular, çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Endonezya'yı geçerek yarı finale yükselen Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, yarı finalde Hollanda'ya yenilerek final şansını kaçırdı.

Bronz madalya mücadelesinde Meksika ile karşı karşıya gelen Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, rakiplerine 6-2 mağlup olarak 4. sırada kaldı.

Türkiye adına oyunların ilk gününde madalya mücadelesine çıkan bir başka isim milli tekvandocu Rukiye Yıldırım oldu.

Son 16 turunda Mısırlı rakibini ve çeyrek finalde Kolombiyalı rakibini yenerek yarı finale yükselen Rukiye, bu turda İspanyol rakibine mağlup oldu final şansını değerlendiremedi.

Bronz madalya mücadelesinde Rukiye Yıldırım, İsrailli rakibine maçın son 20 saniyesinde üst üste sayılar vererek 27-22 yenildi ve madalya şansını kaçırdı.

9 Türk sporcu oyunlara veda etti

Judoda 60 kiloda Mihraç Akkuş son 16 turunda elenirken, 48 kiloda Gülkader Şentürk son 32 turunda oyunlara veda etti.

Bisiklette Ahmet Örken ve Onur Balkan, yol yarışında bitiş çizgisini göremeyerek oyunlara veda eden Türk sporcular oldu.

Oyunlarda 69 kiloda mücadele eden milli boksör Necat Ekinci de son 32 turunda elendi.

Milli atıcılar İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç ise 10 metre havalı tabanca yarışında beklentileri karşılayamayan ve elenen sporcular arasında yer aldı.

Yüzmede 100 metre kurbağalama seçmelerinde mücadele eden Emre Sakçı ve Berkay Öğretir de bir üst tura yükselemedi.

Berkay Öğretir, 27 Temmuz’da erkekler 200m kurbağalama elemelerinde mücadelesine devam edecek.