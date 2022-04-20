Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Konferans Salonu'nda Tuzla Belediyesi iş birliğince düzenlenen "İyilik Şampiyonası Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Burada konuşan Kasapoğlu, bugün iyiliği, güzelliği ve hayrı konuşmak için bir arada olduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Her daim gönüllü faaliyetleri önceleyen projelerle, gönüllüğü Türkiye'de hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını, kurumsallaşmasını esas alan pek çok çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirten Kasapoğlu, 2019'u gönüllülük yılı ilan ederek, bu konuda güçlü bir adım attıklarını hatırlattı.

Günden güne büyüyen ve güçlenen gönüllü ordusuyla güzel çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Kasapoğlu, iyilik şampiyonasıyla gönül yolculuğuna, gönül hareketine daha çok renkler katacaklarına işaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrrem Kasapoğlu, 'İyilik Şampiyonası' tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/c9ThgRrWgW — TRT Spor (@trtspor) April 20, 2022

Kasapoğlu, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bizler için iş birlikleri önemli ancak iyiliğe, gönüllüğe, gönül birliği yapmaya matuf konular çok ama çok daha önemli. İyilik şampiyonası da bir iş birliğinden öte bir gönül birliğidir. Gençlerimizle, bu gönül birliğini inşallah hep birlikte daha yukarılara daha güçlü şekilde taşıyacağız. Bu projeyi 81 ilimize tüm noktalara, tüm bölgelere birlikte yaygınlaştıracağız. Bu müjdeyi de bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu andan itibaren 81 ilimizde Tuzla Belediyemizin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek."

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu ayrıca tüm gençleri iyilik şampiyonasına katılmaya davet etti.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri Bakan Kasapoğlu tarafından verildi. Kasapoğlu daha sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.