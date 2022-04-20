Altaş Denizlispor, üst üste kazandığı iki maçtan aldığı 6 puanla düşme hattından uzaklaştı.

Kulüp Başkanı Mehmet Uz, 33. haftada oynadıkları İstanbulspor maçından alınan 3 puan ile ligde kalma yolunda büyük bir engeli aştıklarını söyledi.

Son 5 haftaya daha mutlu ve umutlu girdiklerini anlatan Uz, maç boyunca takıma destek veren taraftarlara teşekkür etti.

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Uz, uzun süre sonra düşme hattından çıkmanın sevincini yaşadıklarını aktardı.

"Play-off hattında bulunan ve Süper Lig hesapları yapan İstanbulspor’a karşı alınan bu galibiyet bizi biraz daha rahatlattı. Son 2 haftayı 6 puanla kapattığımız için çok mutluyuz. Teknik ekibimiz ve oyuncularımızı kutluyorum. Hafta içi gündüz maçı ve yağışlı bir hava olmasına rağmen takımımızı yalnız bırakmayarak tribünlerdeki yerini alan taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum."

Uz, 23 Nisan Cumartesi günü Bursaspor ile deplasmanda yapacakları maçı kazanarak iyice rahatlamak istediklerini ifade etti.

"Bulunduğumuz konum itibariyle özellikle deplasmanda alınacak her puanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu maçtan da istediğimizi alarak hedefimize bir adım daha yaklaşacağız."