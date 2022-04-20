10. Asliye Hukuk Mahkemesi, son olağan mali genel kurul ve sonrasında alınan seçim kararına tedbir getirdi. Bu tabloda 30 Nisan'daki seçim, hukuki olarak yapılamayacak.

Bu gelişmenin ardından sarı kırmızılılardan, karşı hamle geldi. Galatasaray Kulübü, başkan adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu ve son genel kurulun divan başkanı Metin Sinan Aslan ve üyeleri alınan karara itirazda bulundu.

Görülecek duruşma sonrasında Galatasaray'da seçimin kaderi belli olacak. Mahkeme itirazı kabul ederse, seçim takvimi aynı şekilde geçerli olacak.

İtirazın kabul edilmemesi durumunda ise sarı kırmızılı camiada yeni bir süreç başlayacak. Bu şartlarda seçime gidilebilmesi için başkan Burak Elmas ve yönetiminin istifa etmesi gerekiyor.

İstifa kararı alınırsa, tüzük gereği 21 gün içinde seçime gidilebilecek ve yeni bir tarih paylaşılacak. Bu süreçte Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu dışında farklı isimler de adaylığını açıklayabilecek.

Mevcut 2 başkan adayı yaşanılan tedbir sürecini değerlendirdi.

Eşref Hamamcıoğlu, yönetim istifa etmezse imza toplayarak seçime gideceklerini dile getirdi. Metin Öztürk ise tedbir kararı kalkmaz ise Burak Elmas'ın istifa edebileceğini belirtti.