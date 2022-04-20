Fatma Uruk sosyal medyasından avukatı Taner Yurttagül aracılığıyla yaptığı açıklamaya göre, 4 Ekim 2021'de hakkında açılan soruşturma TSSF Disiplin Kurulu tarafından incelendi ve ceza tayinine yer olmadığına dair karar alındı.

"Atfedilen suçların ise asılsız olduğu oy birliğiyle gün yüzüne çıkmıştır"

Milli sporcu da yaptığı açıklamada zor bir 6 ay geçirdiğini anlattı.

"Suskunluğumu farklı yorumlayanlar, yalan söylediğimi, geri adım attığımı düşünenler oldu. Gerçekte olan ise olayı hukuki zemine taşımam ve sürecin etkilenmemesi için avukatımın tavsiyesiyle ek bir açıklama yapmaktan kaçınmamdır. Oldukça zor geçen altı ayın sonunda nihayet, iddialarımın doğru, bana atfedilen suçların ise asılsız olduğu, Disiplin Kurulunun oy birliğiyle gün yüzüne çıkmıştır."