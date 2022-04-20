Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla karşılaşmayı izlemeye gelen 5-14 yaşındaki 1923 çocuğa, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunduğu özel tasarlanmış "Kırmızı Kara Gençlerbirliği Forması"nın hediye olarak verilecek.

Çocuklar maça girmek isterse de, Passolig gişelerinden ücretsiz olarak biletleri yüklenecek.