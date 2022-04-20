Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği 23 Nisan'da çocuklara forma hediye edecek
Gençlerbirliği Kulübü, Spor Toto 1. Lig'de 23 Nisan'da oynayacakları Royal Hastanesi Bandırmaspor maçına gelen çocuklara, günün anısına özel bir forma hediye edileceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla karşılaşmayı izlemeye gelen 5-14 yaşındaki 1923 çocuğa, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunduğu özel tasarlanmış "Kırmızı Kara Gençlerbirliği Forması"nın hediye olarak verilecek.
Çocuklar maça girmek isterse de, Passolig gişelerinden ücretsiz olarak biletleri yüklenecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Eryaman Stadı'nda minik taraftarlarımızla birlikte kutluyoruz!— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) April 20, 2022
Detaylar:
https://t.co/VuJ0mvPzke pic.twitter.com/Q3r0GpMdz2
Etiketler: 23 Nisan Gençlerbirliği
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