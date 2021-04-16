Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında "Türk voleybolunun köklü kulüplerinden olan Vakıfbank’ın söz konusu başarılarını, uluslararası organizasyonlarda da sürdüreceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Play-off final serisinde centilmence mücadele eden Fenerbahçe Opet'i de tebrik eden Kasapoğlu, koronavirüse yakalanan sporculara acil şifa diledi.