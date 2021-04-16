Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 19:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu şampiyon VakıfBank'ı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında "Türk voleybolunun köklü kulüplerinden olan Vakıfbank’ın söz konusu başarılarını, uluslararası organizasyonlarda da sürdüreceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Play-off final serisinde centilmence mücadele eden Fenerbahçe Opet'i de tebrik eden Kasapoğlu, koronavirüse yakalanan sporculara acil şifa diledi.
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