Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 18:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçına koronavirüs engeli
ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşma, Fenerbahçe Beko'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
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— ING Basketbol Süper Ligi (@basketsuperligi) April 16, 2021
Etiketler: Koronavirüs
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