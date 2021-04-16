Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, takıma bugün gerçekleştirilen testlerde iki kişinin testi pozitif sonuçlandı.

"Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."