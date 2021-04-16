Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko'da vaka sayısı 7'ye yükseldi
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 7'ye yükseldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, takıma bugün gerçekleştirilen testlerde iki kişinin testi pozitif sonuçlandı.
"Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."
Bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) April 16, 2021
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Etiketler: Fenerbahçe Koronavirüs
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