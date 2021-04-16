Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 17:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş'a Atakan Üner'den kötü haber
Beşiktaş, Cenk Tosun ve Hasic'in ağır sakatlıklarından sonra Ümraniyespor'a kiralık verdiği Atakan Üner'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.
Beşiktaş’ın TFF 1. Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor’a kiraladığı Atakan Üner’den kötü haber geldi. Genç futbolcu dün oynanan Boluspor maçında sakatlandı ve sol diz yan bağları koptu.
17 Nisan Cumartesi günü ameliyat edilecek olan Atakan'ın, Dorukhan'ın daha önce yaşadığı sakatlığa benzer bir sakatlık yaşadığı ve tedavi süresi 6 ayı geçebilir.
Üner, bu sezon çıktğı 16 resmi maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.
Etiketler: Beşiktaş
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