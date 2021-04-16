Beşiktaş’ın TFF 1. Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor’a kiraladığı Atakan Üner’den kötü haber geldi. Genç futbolcu dün oynanan Boluspor maçında sakatlandı ve sol diz yan bağları koptu.

17 Nisan Cumartesi günü ameliyat edilecek olan Atakan'ın, Dorukhan'ın daha önce yaşadığı sakatlığa benzer bir sakatlık yaşadığı ve tedavi süresi 6 ayı geçebilir.

Üner, bu sezon çıktğı 16 resmi maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.