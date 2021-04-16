Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cenk Tosun taburcu edildi
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilen Cenk Tosun taburdu edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sağ dizinde patellar tendon kopması meydana gelen Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edilen Cenk Tosun'un taburcu edildi.
Etiketler: Beşiktaş
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