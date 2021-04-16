Sosa, sarı-lacivertli takımın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sosa, şampiyonluk için daha iyisini yapmak istediklerini belirtti.

"Emre Belözoğlu'nun gelişi ile neler değişti?" sorusuna "Fenerbahçe'de beklentiler hep aynıdır. Öncesi ve sonrası diye bir şey diyemeyeceğim. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün hedefleri bellidir. Bu büyük kulübün hedefi şampiyon olmaktır."

"Şampiyonluk için daha iyiye doğru yöneliyoruz"

Deneyimli futbolcu, Süper Lig'in 35. haftasında oynayacakları Medipol Başakşehir maçıyla ilgili olarak konuştu.

"Onları ciddiye alıyoruz. Önümüzdeki rakibe bakıldığında geçen senenin şampiyonu. Son analizlere bakıldığında bizim yükselen bir grafiğimiz var. Son şampiyon ile oynayacağız ve ona göre bir analiz yapacağız. Şampiyonluk için daha iyiye doğru yöneliyoruz ve daha iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"Teknik heyetlerin yaptığı kadar detaylı analizlerde bulunamıyoruz"

Arjantinli oyuncu, takımın performansını da değerlendirdi.

"Aslında biz oyuncular tabii ki teknik heyetlerin yaptığı kadar detaylı analizlerde bulunamıyoruz. Onlar bizden üstünler. Bu analizler sonucunda çıkarımları iletiyorlar bize. Bunlar doğrultusunda da oyuna başladığından itibaren teknik heyetin bize sunduğu oyun anlayışını sahada göstermeye çalışan ekibiz."

"Emre Belözoğlu benim için önemli bir kişi"

Jose Sosa, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun kendisi için önemine de değindi.

"Ben bulunduğum her takımda, bulunduğum bütün antrenörlerle saygı çerçevesinde ilişkisi olan insanım. Yola çıktığım her takımda eski ve yeni antrenör hakkında konuşmak istemiyorum. Karşılaştırma yapmam. Eski antrenörlerde saygılıydı, şimdikilerde öyle. Emre Belözoğlu benim için önemli bir kişi. Buraya gelmemde Emre hocam çok önemli rol oynadı. Kendisi çok tecrübeli ve ligi biliyor. Onun ve bizim için en iyisini diliyorum. Onun takıma katkısı çok olacaktır."

"Sene sene bakmaktan yanayım"

Sosa, son olarak futbol kariyerinin gidişatıyla ilgili bir soruya yanıt verdi.

"Geleceğim için fazla fikrim yok. Çok örnek oyuncu var. İleri yaşlarda da oynayan kaliteli oyuncular var. Sene sene bakmaktan yanayım, kariyerimin gidişatıyla ilgili şu an net bir şey diyemeyeceğim."