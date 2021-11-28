Kasapoğlu, yayımladığı mesajında Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet diledi.

"Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Mustafa Cengiz'in hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesi, dostları, Galatasaray camiası ve tüm sporseverlere başsağlığı dilerim."