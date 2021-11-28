Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 20:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı yayımladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 71 yaşında hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı.
Kasapoğlu, yayımladığı mesajında Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet diledi.
"Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Mustafa Cengiz'in hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesi, dostları, Galatasaray camiası ve tüm sporseverlere başsağlığı dilerim."
Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 28, 2021
Daima beyefendi kişiliğiyle hatırlayacağım merhum Mustafa Cengiz’e Allah'tan rahmet; ailesine, Galatasaray ve Türk spor camiasına başsağlığı dilerim.
Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/Odg3xdYKY2
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