Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası final maçında deplasmanda karşılaştığı MTV Stuttgart’ı setlerde 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CEV Kupası finali rövanşında Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımımız, CEV Kupası finali rövanşında Alman rakibi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Türk voleybol tarihi boyunca birçok önemli zafere imza atan Eczacıbaşı Dynavit, bir kez daha bizlere büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı. Bu tarihi başarıya imza atan oyuncularımızı, teknik ekibi ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum."