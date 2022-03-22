Ay-yıldızlı ekibin akşam antrenmanı, Sao Miguel Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Dün akşamki idmana hafif sakatlıkları sebebiyle katılamayan Merih Demiral ve Serdar Aziz de antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Isınmayla başlayan antrenman, koşu ve pas çalışmasıyla devam etti.

İdmanın Portekiz maçının taktik çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, birinci başkan vekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Büyükaydın ve İsmail Erdem de izledi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın akşam TSİ 21.30'da karşılaşmanın oynanacağı Dragao Stadı'nda gerçekleştirilecek antrenmanla Portekiz maçının hazırlıklarını tamamlayacak.