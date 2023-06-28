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Spor
AA 28.06.2023 22:42

Bakan Bak, olimpiyat kotası alan milli sporcuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da olimpiyat kotası alan milli boksörler Busenaz Sürmeneli, Gizem Özer, Hatice Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu ile okçulukta bronz madalya kazanan Hazal Burun'u tebrik etti.

Bakan Bak, olimpiyat kotası alan milli sporcuları kutladı
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda, boks kadınlar 66, 60, 54 ve 50 kiloda yarı finallere çıkarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanan, Busenaz Sürmeneli, Gizem Özer, Hatice Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu kardeşlerimi kutluyorum. Busenaz'ın, son olimpiyat şampiyonu unvanıyla katılacağı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, Gizem, Hatice ve olimpiyat ikincisi Buse Naz'ın da, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleteceklerinden şüphemiz yok. Türkiye'nin altın yumruğu kızlarımıza önce Avrupa Oyunları'nda, sonra 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Milli okçumuz Hazal Burun kardeşimizi de kazandığı bronz madalya için tebrik ediyor ve sporcularımızın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." 

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