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Spor
AA 03.07.2023 10:50

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios Wimbledon'dan çekildi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın geçen yılki finalisti Avustralyalı Nick Kyrgios, bileğindeki sakatlık nedeniyle bu yılki organizasyona katılamayacak.

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios Wimbledon'dan çekildi
[Fotograf: Reuters]

Kyrgios, bileğinde tespit edilen yırtık nedeniyle Wimbledon'da mücadele edemeyeceğini belirtti.

Geçen yıl düzenlenen Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'e 3-1 yenilen dünya 33 numarası Kyrgios, bugün başlayan organizasyonun favorileri arasında gösteriliyordu.

Ocak ayında dizinden ameliyat edilen Kyrgios, uzun bir süredir kortlardan uzak kalmış ve geçen ay Almanya'da düzenlenen Stuttgart Açık turnuvasıyla tenise dönmüştü.

Avustralyalı tenisçi, İspanya'nın Mallorca kentinde düzenlenen turnuva öncesi antrenmanlarda bu kez bileğinden sakatlanmıştı.

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