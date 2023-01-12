Avustralya Kriket Takımından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Afganistan'ın kriket takımıyla artta yapılması planlanan karşılaşmalardan, hükümet ve bazı çevrelerle yapılan istişareler sonucunda çekilme kararı alındığı belirtildi.

Söz konusu kararın, Taliban'ın kadınları çalışma ve eğitim haklarıyla park ve spor salonlarına erişim haklarından mahrum bırakması nedeniyle alındığı vurgulandı.

"Kriket Avustralya, Afganistan dahil dünya genelinde kadın ve erkekler için oyunun büyümesini desteklemeye kararlıdır. Kadın ve kızların koşullarının geliştirilmesi halinde, Afganistan Kriket Takımıyla etkinliklere katılmaya devam edeceğiz."

Avustralya, 2021'de de benzer gerekçelerle Afganistan ekibiyle bir hazırlık maçını iptal etmişti.