Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
13 Ocak Cuma:
19.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam
14 Ocak Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Burak Şeker
16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan
15 Ocak Pazar:
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor: Ali Palabıyık
16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz
Etiketler: Süper Lig
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