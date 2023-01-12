Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İspanyol tenisçi Alcaraz kortlara şubatta dönecek
[Fotograf: AA]
Sağ bacağındaki sakatlık yüzünden yılın ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta yer alamayan İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, 2023 sezonuna 13-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Arjantin Açık'taki mücadelesiyle başlayacak.
Erkekler dünya sıralamasının zirvesindeki Alcaraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşürüz Arjantin. Arjantin Açık'ta oynamak için can atıyorum." ifadelerini kullandı.
Başkent Buenos Aires'in ev sahipliği yapacağı toprak kort turnuvasına Lorenzo Musetti, Dominic Thiem, Cameron Norrie, Diego Schwartzman gibi önemli isimler de katılacak.
2022 ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 19 yaşındaki Alcaraz, dünya klasmanında 1 numaraya çıkan en genç erkek tenisçi olmuştu.
Son Haberler
- 14:39
- 14:32
- 14:32
- 14:32
- 14:33
Sıradaki Haber
Gençlerbirliği'nin gençleri Fenerbahçe yolunda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz