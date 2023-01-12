Bir otelde düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarıyla buluşan TTF Başkanı Cengiz Durmuş, 620'si ulusal olmak üzere 745 turnuvaya imza attıklarını belirtti.

"Federasyon olarak hayallerimiz, inancımız ve yapmaya çalıştıklarımız devam ediyor. 10 yıllık stratejik planlarla tenisin Türkiye'de doğru yere oturması ve herkesin oynaması için birçok plan oluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl 365 günün her gününde 2'şer turnuva yapmışız. Sporcuların turnuvalarla geliştiğine inanıyoruz. Büyük bir heyecan ve şevkle çalışıyoruz. Ülkenin yetenekli gençlerine fırsat sunmak bizi görevimiz. 2022'de ve önceki yıllarda da her yaptıklarımız o günün rekoruydu."

"Ülkemizin tanıtımına katkı sağladık ve dünya tenisine örnek oluşturduk"

İki kez gençler dünya şampiyonasına ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Cengiz Durmuş, tenisle spor turizmine de katkı sağladıklarını kaydetti.

"İlk turnuvayı almak için 10 ülkeyle yarıştık. Ülke olarak potansiyelin yüksek, tesislerin yeterli olması gerekiyor. Bütün bu baremleri başarıyla atlattık. Ülkemizin tanıtımına katkı sağladık ve dünya tenisine örnek oluşturduk. Bunları ortaya koyduktan sonra şampiyonayı direkt aldık. Bu tesisler, spor turizminde çok değerli. Otellerimizin mevsimlerinin bittiği dönemde spor turizmine açılması hem otellerin hem istihdamlarının hem de sporcularımızın kendi ülkelerinde tenis oynaması için bir değer katıyor."

Durmuş, teniste tesisleşmeye büyük önem verdiklerini aktardı.

"Federasyonun kendi merkezlerinin olması bir o kadar önemli. Kulüplerimiz, antrenörlerimiz, velilerimiz büyük çaba sarf ederek sporcu yetiştirmeye çalışıyor. Federasyon olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımıza minnettarlığımızı dile getirmek istiyorum. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da çalışmalarımıza, sunduğumuz vizyonun ve planların gelecekte çok iyi işler oluşturacağına inancıyla önce İstanbul'da güzel bir tenis eğitim merkezi yaptık. Dünyanın iyi sporcularının yarıştığı bir merkez oldu. Ankara'da 2022 yılında ihalesini yaptığımız tenis eğitim merkezimiz var. İşe başlandı, 4-5 ay sonra da açılışını gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Yetenek ordusuna sahip olduğumuza inanıyoruz. Bu tür tesislerde kulüplerimizin yükünü alarak onlara da destek oluyoruz."

[Fotoğraf: İHA / Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş]

"Grand slamlerde ses getirecek sporcuların altyapısını oluşturacak tesislere ve stratejiye sahip olduk"

Durmuş, uluslararası arenada Türkiye'nin bir tenis ülkesi kabul edildiğini söyledi.

"Billie Jean turnuvasını ülkemizde yaparken, Asya ve Okyanusya ülkeleri, 'maçlarını siz yapabilir misiniz, bize destek olur musunuz?' dendiğinde onu da yaptık. Bu da spor turizmine olan katkısı ve tenis kültürünün yaygınlaşması adına çok değerli. Türkiye tam bir tenis ülkesi. Türkiye'nin tenis faaliyetlerinde ne kadar hızlı ilerlediklerini bize her fırsatta söylüyorlar. Artık şartlar gelişti, bundan sonra grand slamlerde ses getirecek sporcuların altyapısını oluşturacak tesislere ve stratejiye sahip olduk. Türkiye güçlü bir ülke. Asla ekonomiden şikayet etmedik, sporcumuza 'veremiyoruz' demedik. Sporcularımızın sahada kayıtsız şartsız savaşabilmesi için her fırsatta çocuklarımızın yanında olduk. Bu anlayışla günün birinde en iyi şeyleri başaracağımıza inanıyoruz."

Başkan Durmuş, olimpiyat hazırlığında 8 sporcularının olduğunu anlattı.

"Sporcularımızın ulaşımından, konaklamasına, antrenörüne kadar tüm desteği veriyoruz. Bunların altındaki sporculara turnuva desteği sağlıyoruz. Turnuvada kazandıkları ödül kadar da biz veriyoruz."

Durmuş, iyi sporcular yetiştirmek için iyi antrenörlere de ihtiyaç olduğunu aktararak bu konuda da çalışmalarının bulunduğunu söyledi.

"Türkiye gerçekten yetenekli gençlere sahip bir tenis ülkesi"

Cengiz Durmuş, her yeni yılda bir önceki yılın üstüne çıkmak istediklerini söyledi.

"520 civarında madalya aldık, her sene rekorlarımızı yeniledik. Bir sonraki yıl bizim için daha büyük sorumluluk olduğunu biliyoruz. Planlarımız uzun vadeli. 10 yıl öncesinden 20 yıl sonrasına etki edecek modellerle bunu organize ediyoruz. Altyapının ne kadar önemli olduğunu yaptıklarımızla anlatmaya çalışıyoruz. Her etkinlik birçok açıdan değerli. İllerde yaptığımız turnuvalarda, yerel yönetimleri de mutlu etmeye çalışıyoruz. Sporcuların yerel yönetimler tarafından desteklenmesi sporcuları ve ailelerini de mutlu ediyor. Bizim için yaptığımız etkinlikler sadece bir kupadan ibaret değil. 2023 yılında her yaptığımızın bir üstüne koymak istiyoruz. Türkiye gerçekten yetenekli gençlere sahip bir tenis ülkesi. Bizim de bu gençlere inancımız var. Dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirme arzumuzla devam ediyoruz."

TTF Başkanvekili Bülent Necimoğlu da "Ülkemizde çok yetenekli gençler var. Altyapısı olmadan başarıya ulaşmamız çok zor. Biz de bu başarının sağlanabilmesi için katkıda bulunmaya çalışıyoruz." dedi.